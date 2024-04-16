Подмосковье 16 апреля 2024, 16:55 Новая выплата в размере 300 тысяч рублей для медработников появилась в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Дополнительные социальные выплаты медработникам установили в Балашихе. Новым сотрудникам больницы округа будут выплачивать единовременно 300 тысяч рублей.

С помощью действующих мер поддержки больница старается привлечь новые кадры. Ранее утверждена частичная компенсация на аренду жилья медработникам в размере до 20 тысяч рублей.

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«Сегодня в городе очень остро стоит вопрос медицины. Мы решаем вопрос не только по строительству новых медицинских объектов, но и ведем работу по привлечению врачей и младшего медперсонала. Сегодня было принято решение о дополнительных социальных выплатах. Новый работник, который придет работать в структуры Балашихинской больницы, получит 300 тысяч рублей», — сообщил председатель Совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии новых медцентров в восьми округах Подмосковья в 2024 году.

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