Новая услуга по самообследованию заработала для пассажирских перевозчиков в Подмосковье

Первые пять деклараций соответствия получили пассажирские перевозчики Подмосковья с помощью сервиса для самоконтроля. Услуга позволяет предприятию самостоятельно проверить соблюдение обязательных требований.

Благодаря сервису перевозчик может понять, все ли обязательные требования им соблюдены. Это позволит быстро устранить нарушения, если таковые найдутся.

«В рамках мер поддержки отрасли пассажирских перевозок с 15 июля на региональном портале государственных услуг Минтранс Подмосковья запустил новую услугу по прохождению процедуры самообследования. С ее помощью перевозчик избежит проверки в отношении организации в течение года», — рассказал первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин.

Воспользовавшись новым сервисом, организатор перевозок получает дополнительные баллы при формировании рейтинга такси Подмосковья. Декларацию о прохождении процедуры можно разместить на своем официальном сайте.

Воспользоваться услугой можно с помощью мобильного приложения. Для этого нужно подать заявление на региональном портале госуслуг, получить ссылку и ответить на вопросы чек-листа. Понадобится прикрепить подтверждающие фотографии. Если все условия соблюдены, то перевозчик получает декларацию соответствия обязательным требованиям. В случае необходимости перевозчик может подать заявку повторно после устранения несоответствий, если таковые выявились.

Сервис размещен в разделе «Бизнесу» — «Контрольно-надзорная деятельность». Срок рассмотрения заявки — до трех рабочих дней. Результат будет отражен в личном кабинете на РПГУ.