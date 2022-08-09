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    09 августа 2022, 18:54

    Новая услуга по самообследованию заработала для пассажирских перевозчиков в Подмосковье

    Мария Мурашова

    Первые пять деклараций соответствия получили пассажирские перевозчики Подмосковья с помощью сервиса для самоконтроля. Услуга позволяет предприятию самостоятельно проверить соблюдение обязательных требований.

    Новая услуга по самообследованию заработала для пассажирских перевозчиков в Подмосковье

    Благодаря сервису перевозчик может понять, все ли обязательные требования им соблюдены. Это позволит быстро устранить нарушения, если таковые найдутся.

    «В рамках мер поддержки отрасли пассажирских перевозок с 15 июля на региональном портале государственных услуг Минтранс Подмосковья запустил новую услугу по прохождению процедуры самообследования. С ее помощью перевозчик избежит проверки в отношении организации в течение года», — рассказал первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин.

    Воспользовавшись новым сервисом, организатор перевозок получает дополнительные баллы при формировании рейтинга такси Подмосковья. Декларацию о прохождении процедуры можно разместить на своем официальном сайте.

    Воспользоваться услугой можно с помощью мобильного приложения. Для этого нужно подать заявление на региональном портале госуслуг, получить ссылку и ответить на вопросы чек-листа. Понадобится прикрепить подтверждающие фотографии. Если все условия соблюдены, то перевозчик получает декларацию соответствия обязательным требованиям. В случае необходимости перевозчик может подать заявку повторно после устранения несоответствий, если таковые выявились.

    Сервис размещен в разделе «Бизнесу» — «Контрольно-надзорная деятельность». Срок рассмотрения заявки — до трех рабочих дней. Результат будет отражен в личном кабинете на РПГУ.