Подмосковье 24 ноября 2022, 10:17 Новая услуга для регистрации жилого дома появилась на «Госуслугах» Подмосковья Unsplash

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Оформить построенный дом в собственность теперь можно в один клик на портале госуслуг Подмосковья. Об этом сообщили в региональном Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи.

Новый комплекс цифровых услуг доступен для тех, кто построил дом для постоянного или временного проживания. После окончания строительства нужно подать всего одно заявление, а постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности пройдут автоматически.

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«Зарегистрировать дом стало проще благодаря проактивному направлению заявления в Росреестр. Следует только дождаться результата в личном кабинете на региональном портале госуслуг», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Услуга «Уведомление о соответствии построенных объектов ИЖС или садового дома» предоставляется бесплатно. При подаче заявления потребуется приложить паспорт, технический план объекта и другие документы. Если земельный участок, на котором находится здание, принадлежит нескольким владельцам, то нужно прикрепить соглашение об определении долей. Также понадобится оплатить госпошлину за регистрацию недвижимости.

Для тех, кто еще только собирается строить дом, понадобится другая цифровая услуга — уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС.

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