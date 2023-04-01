Подмосковье 01 апреля 2023, 10:00 Новая услуга по передаче имущества появилась для застройщиков в Подмосковье Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Передать имущество в муниципальную собственность стало проще в Подмосковье. Теперь застройщики могут пользоваться новым сервисом на портале госуслуг.

Услуга «Принятие в муниципальную собственность имущества, созданного за внебюджет» уже доступна на РПГУ — об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

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Сервис нужен застройщикам, которые за свой счет возводят объекты инфраструктуры и после передают их в собственность муниципалитетов. Раньше для этого нужно было идти в администрацию городского округа лично, а теперь заявление быстро и легко можно подать онлайн.

Общий срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней (включая комиссионный осмотр объекта). Решение придет в личный кабинет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в школах и детсадах региона необходимо внедрять информационные технологии, такие как искусственный интеллект, робототехнику и другое смарт-оборудование.

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