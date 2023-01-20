Подмосковье 20 января 2023, 17:42 Новая услуга индивидуального сопровождения беременности появится в женских консультациях Подмосковья

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В Подмосковье реализуется проект «Наша женская консультация». Его главная цель — обеспечение комфортного протекания беременности у жительниц Московской области. В рамках проекта в 2023 году работа женских консультаций будет организована по единому стандарту, а внешний вид и интерьер зданий будут обновлены.

Теперь каждой пациентке, вставшей на учет по беременности в одном из медучреждений Подмосковья, будет доступна бесплатная услуга индивидуального сопровождения беременности личным помощником.

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«Беременность — особый период в жизни любой женщины и не имеет значения, первая она или нет. Важно, чтобы пациентка чувствовала безопасность и комфорт от начала планирования беременности до рождения ребенка», — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Жителям Подмосковья напоминают, что в области работает трехуровневая система родовспоможения — семь учреждений третьего уровня: Московский областной НИИ акушерства и гинекологии и 6 перинатальных центров, где оказывается необходимая медицинская помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным.

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