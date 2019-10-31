Новая учебная пристройка к школе №6 появится в Раменском. Она решит проблему второй смены

Учебная пристройка к школе № 6 появится на улице Серова в Раменском городском округе. Контракт на проектирование объекта заключен с ООО «Архитектурная студия «СТИЛЬ». Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Новый корпус школы рассчитан на 200 учащихся. Помимо учебных классов, в нем предусмотрено размещение столовой, медицинского блока, библиотеки, спортивного и актового залов. Прилегающая территория будет благоустроена, здесь появится спортивное ядро, игровые площадки, места для отдыха.

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«Особое внимание в ходе проектирования будет уделено удобству передвижения учеников, комфортности и безопасности учебного учреждения», — отметил Владимир Локтев.

Пристройка появится по государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Средства на нее выделят из регионального бюджета.

Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию намечены на 2021 год.