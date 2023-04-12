Подмосковье 12 апреля 2023, 10:27 Новая цифровая услуга позволила за 48 часов устранять нарушения на стройплощадках Подмосковья Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор разработал седьмую цифровую практику, которая позволяет устранять нарушения по обращениям граждан за 48 часов. Опцию запустили для бизнеса и контрольно-надзорных органов.

«С начала года в Главгосстройнадзор через Центр управления регионом (ЦУР) поступило 108 обращений граждан по вопросу содержания стройплощадок, из которых 41 обращение было отработано цифровым инструментом „Устранение за 48 часов нарушений по обращениям граждан“», — сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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Он подчеркнул, что услуга позволила сократить сроки устранения нарушений и снизить количество внеплановых проверок.

При поступлении заявления по содержанию стройплощадки инспектор формирует чек-лист, в котором указывается нарушение и прилагается фото. После этого застройщик получает уведомление о возможности устранить недочет за 48 часов. Инспектор надзорного органа проверит электронный отчет и оценит устранение замечаний.

Если устранение нарушения подтверждается в течение 48 часов, внеплановая проверка проводиться не будет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности развития инфраструктуры в связи с ростом численности населения.

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