12 апреля 2023, 10:27
Новая цифровая услуга позволила за 48 часов устранять нарушения на стройплощадках Подмосковья
Главгосстройнадзор разработал седьмую цифровую практику, которая позволяет устранять нарушения по обращениям граждан за 48 часов. Опцию запустили для бизнеса и контрольно-надзорных органов.
«С начала года в Главгосстройнадзор через Центр управления регионом (ЦУР) поступило 108 обращений граждан по вопросу содержания стройплощадок, из которых 41 обращение было отработано цифровым инструментом „Устранение за 48 часов нарушений по обращениям граждан“», — сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.
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Он подчеркнул, что услуга позволила сократить сроки устранения нарушений и снизить количество внеплановых проверок.
При поступлении заявления по содержанию стройплощадки инспектор формирует чек-лист, в котором указывается нарушение и прилагается фото. После этого застройщик получает уведомление о возможности устранить недочет за 48 часов. Инспектор надзорного органа проверит электронный отчет и оценит устранение замечаний.
Если устранение нарушения подтверждается в течение 48 часов, внеплановая проверка проводиться не будет.
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