Подмосковье 31 августа 2023, 09:44 Новая цифровая услуга для фуд-траков появится в Подмосковье с сентября Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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Предприниматели смогут включить места для тележек и фуд-траков в схему размещения онлайн. Это позволит сократить сроки процедуры.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, ранее документы подавались в бумажном виде, объявление аукциона на место приходилось ждать несколько месяцев.

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«Сейчас подать заявку на включение места стало доступно через региональный портал „Госуслуг“, после чего на это место сразу объявляется аукцион. Весь процесс — от момента подачи электронной заявки до объявления аукциона — будет занимать 21 день», — сообщил он.

Сейчас точку для мобильного торгового объекта вносят в схему размещения до 18 дней. Еще три дня необходимо для подготовки конкурсной документации, извещения о торгах и публикации. После этого проводится аукцион.

В электронном виде предприниматели смогут получить всю информацию о проведении торгов. Это наименование организатора, дата начала и окончания приема заявок, начальная цена и ссылка для подачи заявления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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