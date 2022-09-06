Новая онлайн-субсидия для промышленных предприятий появилась в Подмосковье | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 13:33)

Новая онлайн-субсидия для промышленных предприятий появилась в Подмосковье

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Промышленные предприятия Подмосковья получили возможность онлайн подать заявку на компенсацию трат на покупку оборудования. Функция уже доступна на областных «Госуслугах».

Оформление субсидии полностью перевели в электронный вид, отметили в Мингосуправления Подмосковья.

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Министр государственного управления Подмосковья Надежда Куртяник подчеркнула, что среди пользователей областных «Госуслуг» около 1,5 миллиона человек — предприниматели.

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Промышленные предприятия из Подмосковья теперь смогут компенсировать часть затрат на приобретение нового оборудования в электронном виде

Надежда Куртяник.

Услуга доступна по ссылке. Предприниматели смогут компенсировать затраты на покупку и монтаж оборудования.

Вернуть удастся до 20% стоимости, но не более 10 миллионов рублей. Заявку на участие в конкурсе принимают на «Госуслугах» Подмосковья. Статус по ней можно будет узнать в личном кабинете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новую меру поддержки бизнеса введут в регионе 7 сентября.

Бизнес

Поддержка предпринимателей в Московской области

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