Новая трасса для скандинавской ходьбы появилась в Химках

Лыжную трассу в спорткомплексе «Снежинка» в Химках переоборудовали для скандинавской ходьбы. Ее уже протестировали местные любители активного образа жизни.

Глава округа Дмитрий Волошин рассказал, что администрация старается развивать инфраструктуру для занятий спортом, а также обновлять комплексы и стадионы.

«„Снежинку“ планируем полностью модернизировать, первым этапом — обустроили трассу для скандинавской ходьбы в экологически чистой зоне — рядом с лесом. Отмечу, что этот вид спорта популярен и у участников клуба „Активное долголетие“», — сказал он.

О появлении новой зоны сразу узнали любители скандинавской ходьбы. Они просили обновить «Снежинку» много раз — на встречах Движения общественной поддержки и на сайте hizh.online. Как только трасса стала доступна, они устроили на ней соревнования. Исполняющий обязанности директора дирекции спортивных сооружение Химок Андрей Чернышов рассказал, что дорогу покрыли искусственным газоном — так на ней можно будет заниматься круглый год.

Трасса растянулась на 2,5 километра, но продолжить маршрут можно за ее пределами — в лесу. Полностью обновить «Снежинку» планируют уде в начале 2023 года.

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