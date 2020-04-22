Новая техника для дезинфекции мусорных баков начала работать в Подмосковье

На улицах и во дворах Подмосковья появилась новая спецтехника. Эта машина на базе грузовика моет мусорные контейнеры. В России их всего три, и одна из них курсирует по Подмосковью.

Дезинфекция проводится специальным раствором, не отъезжая от контейнерной площадки. Как показали исследования, дольше всего коронавирус живет именно на металлических и нержавеющих поверхностях. Поэтому дезинфекцию решили проводить гораздо чаще, чем заложено по нормативу.

«По нормативам санпина обработку должны производить один раз в десять дней, но соответственно, в связи с пандемией коронавируса мы более пристально обращаем внимание на санобработку контейнерных площадок, поэтому да, действительно, мы сейчас это делаем гораздо чаще, чем этого требуют нормативы», — отметил заместитель гендиректора генерального подрядчика Сергей Торопов.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас по всей России работают только три подобных грузовика. И один из них — в Подмосковье. Машина работает по графику и обрабатывает контейнеры на территориях от Жуковского до Рошаля. Мойка одного контейнера с дезинфицирующим средством занимает не более 15 секунд, так что за смену машина может обслужить более 200 контейнеров.