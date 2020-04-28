Новая сыроварня в Подмосковье будет готовить до 200 тонн лакомства в год. Покупателям предложат 12 сортов

Новая сыроварня появится в Подмосковье. Строительство производства завершается в городском округе Шаховская. На заводе будут готовить до 200 тонн сыра в год. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Источник фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства Московской области

Сыроварню открывает фермер Валерий Ройгас. Сейчас он является главой сырного кооператива.

«Не так давно этот фермер и представления не имел, как варятся сыры. Сегодня он — глава сырного кооператива, в который входит девять хозяйств, занимающихся молочным животноводством, и владелец одного из лучших фермерских хозяйств региона», — сказал Андрей Разин.

Министр отметил, что сыроварня будет перерабатывать около семи тонн молока в сутки. За одну смену на заводе будут производить 600-700 килограммов сыра, а в год — до 200 тонн продукта.

Источник фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства Московской области

Удивит сыроварня и разнообразием. На производстве будут выпускать 12 сортов сыра. Из них пять-шесть видов будут мягкими, остальные — полутвердыми.

Разин уточнил, что первую линию завода уже запустили. На ней производят около 300 килограммов продукции в сутки. Гурманам представили уже семь сортов лакомства.

На строительство завода фермер получил грант от областного Министерства сельского хозяйства. В Подмосковье реализуются специальные программы по поддержке производителей сыра. Основной мерой помощи являются гранты фермерам, которые строят небольшие сыроварни.

Источник фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства Московской области

«Проект стоимостью порядка 50 миллионов рублей. Из них порядка 20 миллионов рублей — это поддержка регионального правительства в виде гранта, которую мы впервые начали выделять три года назад для небольших развивающихся или начинающих свое дело сыроваров. Теперь результаты такие отличные», — отметил Андрей Разин.