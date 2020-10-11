Новая строчка появится в подмосковных платежках с октября. Но так будет даже удобнее
Обновленные платежки МосОблЕИРЦ придут жителям Серпухова, Истры, Клина, Раменского, Коломны, Егорьевска, Домодедово, Ивантеевки, Пушкино, Сергиева Посада, Ногинска, Шатуры, Балашихи, Волоколамска, Шаховской. Добавление строки обусловлено заключением договоров между расчетным центром и филиалами «Мособлгаза», сообщает портал Oka.fm.
Жителям, которые ранее оплачивали газ по отдельному документу, теперь будут получать единую квитанцию и переводить средства с помощью одной операции, а не нескольких.
Поставщик услуг, то есть «Мособлгаз», будет передавать данные об абонентах в расчетный центр. На основании этой информации сформируется платежка. В ней детально отобразят все данные по тарифу и объем потребляемого газа абонентом. Там же сообщат о наличии задолженности или переплаты.
Ранее стало известно, что теперь более 150 семей в деревне городского округа Воскресенск смогут подключиться к газу. Населенный пункт газифицировали по губернаторской программе.