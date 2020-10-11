Новая строчка появится в подмосковных платежках с октября. Но так будет даже удобнее

В 15 городах Подмосковья в платежки ЖКХ внесут новую строчку — «за газоснабжение». Она появится в квитанциях с октября.

Обновленные платежки МосОблЕИРЦ придут жителям Серпухова, Истры, Клина, Раменского, Коломны, Егорьевска, Домодедово, Ивантеевки, Пушкино, Сергиева Посада, Ногинска, Шатуры, Балашихи, Волоколамска, Шаховской. Добавление строки обусловлено заключением договоров между расчетным центром и филиалами «Мособлгаза», сообщает портал Oka.fm.

Жителям, которые ранее оплачивали газ по отдельному документу, теперь будут получать единую квитанцию и переводить средства с помощью одной операции, а не нескольких.

Поставщик услуг, то есть «Мособлгаз», будет передавать данные об абонентах в расчетный центр. На основании этой информации сформируется платежка. В ней детально отобразят все данные по тарифу и объем потребляемого газа абонентом. Там же сообщат о наличии задолженности или переплаты.

Ранее стало известно, что теперь более 150 семей в деревне городского округа Воскресенск смогут подключиться к газу. Населенный пункт газифицировали по губернаторской программе.