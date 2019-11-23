Новая станция «Волоколамская» открылась на МЦД-2

На МЦД-2 открылась новая станция «Волоколамская». С новой платформы можно пересесть на одноименную станцию метро.

На D2 «Курско-Рижский» открылся новый остановочный пункт Волоколамская. Он расположился на северо-западе Москвы между станциями Трикотажная и Павшино Рижского направления Московской железной дороги. С новой станции за считанные минуты можно пересесть на одноименную станцию метро.

Компания «РЖД» завершила первый этап строительства станции: возведена платформа с навесом во всю длину и крытый надземный пешеходный переход типа «конкорс» с вестибюлем. На Волоколамской создана безбарьерная среда.

Благодаря новому остановочному пункту пассажиры поездов могут строить новые альтернативные маршруты с учетом возможности пересадки на метро. Кроме того, у жителей расположенных рядом с железной дорогой районов появилась возможность пользоваться еще одним видом общественного транспорта — МЦД.

В рамках второго этапа, рассчитанного до 2024 года, на станции Волоколамская запланировано строительство еще одной платформы, а на участке Москва - Нахабино — дополнительные третий и четвертый главные пути (сейчас участок двухпутный).

На МЦД-2 в рамках первого этапа реализации проекта ОАО «РЖД» продолжает строительство новых станций — Пенягино, Щукинская на Рижском направлении и Курьяново, Остафьево на Курском направлении МЖД, а также реконструкцию станций Нахабино, Подольск и остановочного пункта Опалиха.