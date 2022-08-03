Новая станция водоочистки заработает в Ногинске к весне 2023 года

В северной части Ногинска началось строительство новой станции водоочистки. Она будет работать не только для 30 тысяч жителей микрорайона Заречье, но и для остального населения города.

Мощность новой станции составит 10 тысяч кубических метров в сутки. Работу объекта полностью автоматизируют — управление оборудованием будет осуществляться с помощью электронной системы.

«Перед подачей потребителям будет производиться полный цикл очистки воды до требуемых норм, включая обеззараживание ультрафиолетом. Работы планируется завершить весной 2023 года», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

На сегодняшний день уже расчищена площадка под строительство станции, смонтирован строительный городок, сделана разбивка сетей и забора по периметру. Уточняются сроки поставки технологического оборудования, необходимого для дальнейших работ по возведению объекта.

Ввод станции кардинально изменит нынешнюю ситуацию с качеством водоснабжения на территории города Ногинска. Местные жители не раз жаловались на мутную воду с неприятным запахом, а лабораторные исследования показали превышение в жидкости допустимого уровня содержания железа.

Проект строительства новой станции по очистке воды реализуется в рамках программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».