Новая станция скорой помощи появится в Кашире

В Кашире приступили к строительству котлована будущей станции скорой помощи. Там расположатся диспетчерская служба и выездные бригады. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

В здании обустроят кабинеты оказания первой медицинской помощи, стерилизационный и хозяйственный отделы, помещения для бригад и диспетчерской службы. Оно займет 3,5 тысячи квадратных метров. Проект реализуют по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Источник фото: телеканал «360»

До конца этого года в регионе запланировали открыть еще восемь объектов здравоохранения. Это два ФАП в Чехове и Егорьевске, три подстанции скорой помощи в Кашире, Солнечногорске и Видном, а также три блока отделения профилактики в Домодедове, Одинцове и Видном.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что больницы региона получили 800 единиц новой техники с начала года.