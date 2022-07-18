Новая станция по очистке воды заработает в поселке Хуторки этой осенью

Лабораторные анализы показали, что вода в поселке Хуторки (округ Истра) не соответствует требованиям Роспотребнадзора, а содержание железа в ней превышает допустимый уровень. Чтобы решить эту проблему, здесь устанавливают станцию обезжелезивания.

Под станцию уже залили фундамент, рядом сделали колодец. Когда установка заработает, жители поселка Хуторки будут обеспечены качественным водоснабжением — сообщается, что воду из-под крана можно будет даже пить.

«Вода будет и минерализованная, и очищенная. Она будет для человека полезная», — обещает изобретатель системы очистки Юрий Бобылев.

Все оборудование на новой станции будет отечественное, произведенное в Подмосковье. Водонапорная башня в Хуторках тоже старая, поэтому здесь установят дополнительные насосы и напор станет сильнее. Уже осенью будут проходить пуско-наладочные работы, после чего жители поселка начнут получать чистую воду. Аналогичные работы проведут в деревне Алексино и поселке Дедовской школы-интерната.

«В этом году в нашем округе будет построено три ВЗУ, в планах на следующий год — еще восемь или девять ВЗУ. В первую очередь остро стоит вопрос в Новопетровском и Румянцево, в Истре и в Дедовске, мы это знаем. Эти водозаборные узлы более масштабные. Там невозможно произвести работы быстро, необходима реконструкция, а где-то и вовсе новое строительство», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

До конца 2022 года в городском округе Истра введут в эксплуатацию все три новых ВЗУ и эти точки обеспечат чистой водой более 500 жителей округа.

В этом году в Подмосковье построят 30 объектов водоснабжения.