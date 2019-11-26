Жители микрорайона Павшинская Пойма Красногорска теперь смогут добираться до центра Москвы без пробок и большого количества пересадок. Новая станция «Пенягино» открылась на МЦД-2.

Источник фото: телеканал «360»

В первую очередь новая точка позволит существенно сэкономить время, во вторую — частично разгрузит подземку. По расчетам, ежедневная нагрузка на новую остановку составит четыре-пять тысяч человек, а значит, часть этих людей не поедет на своем транспорте в столицу на работу. В целом второй диаметр разгрузит дороги и метро на 8-10%.

Местные жители уже подсчитали, насколько сократится время в пути до работы.

«Я здесь живу, мне дойти буквально семь минут, в отличие от „Мякинино“, туда идти 15 минут, то есть тут ближе, и всего одна пересадка, а если на „Мякинино“ я еду, то три пересадки. Надеюсь, что мне понравится», — рассказала Анна, жительница Красногорска.

Еще одна хорошая новость в том, что в ближайшие две недели проезд по диаметру в этом районе будет бесплатный. Идет настройка билетных систем и расписания, так что все желающие могут покататься, чтобы разведать новые для себя места, без затрат.

Молодежь оценила технические новинки в поездах, курсирующих по МЦД.

«Розетки, Wi-Fi — ура! Это очень комфортно, потому что не всегда есть интернет, не всегда ловит сеть, особенно в Аникеевке. И на морозе, когда садится телефон, очень удобно. Теперь не надо блоки носить», — поделились радостью студентки Юлия и Полина.

Теперь этим всем могут насладиться жители Павшинской Поймы. Главное, что станция работает, поезда принимают пассажиров. Ее запустили сразу, как только появилась возможность, потому что она важна для людей в этом районе.

Технически станция готова к приему пассажиров. Косметический ремонт еще продолжится. Что же до глобальной стройки, то сейчас реконструируется Волоколамское шоссе и строится развязка. В планах, обеспечить пассажиров беспрепятственным доступом к поездам.

«Вдоль шоссе, слева и справа будут обустроены тротуары, остановочные площадки, к переходу через Волоколамку будут подведены тротуары», — рассказал Евгений Владимирский, начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности г. о. Красногорск.

МЦД-1 (D1) Одинцово — Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино — Подольск запустили 21 ноября. Интервал между составами составляет всего пять-шесть минут. Работают линии с 5:30 утра до 1:00 ночи.

Для бесплатной пересадки с МЦД на метро и МЦК необходимо активировать карту «Тройка» или карту «Тройка+Стрелка». А для оплаты проезда карту необходимо валидировать два раза — при входе и выходе, где списывается финальная стоимость поездки. Без валидации на выходе у пассажира не будет возможности бесплатно пересесть на метро и МЦК.