Новая станция «Пенягино» откроется 24 ноября на МЦД-2

24 ноября в 18:00 для пассажиров откроется новая станция «Пенягино» на МЦД-2 «Курско-Рижский» (D2). Линия D2 станет доступна для жителей микрорайона Павшинская Пойма Красногорска, которые смогут строить новые и удобные маршруты. Кроме того, «Пенягино» улучшит транспортную доступность района Митино Москвы.

Станция расположилась между остановочными пунктами «Павшино» и «Волоколамская» Рижского направления Московской железной дороги.

Для пассажиров построена платформа с навесом во всю длину и крытый надземный пешеходный переход типа конкорс. В переходе разместились кассы и турникеты. Для удобства маломобильных пассажиров установлены лифты и эскалаторы.

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Рядом со станцией продолжаются работы по благоустройству территории. Со стороны Волоколамского шоссе к станции сделан тротуар, по которому жители микрорайона Павшинская Пойма смогут беспрепятственно дойти до станции.

До 2024 года на станции появится еще одна платформа, а на участке Москва — Нахабино увеличится количество путей с двух до четырех.

«Пенигяно» стала третьей построенной и открытой станцией для МЦД-2. До этого были открыты «Новохохловская» на Курском направлении и «Волоколамская» на Рижском, а также реконструирован остановочный пункт «Ленинградская», который интегрирован с МЦК.

РЖД продолжит строительство станций «Щукинская» на Рижском направлении и «Курьяново», «Остафьево» на Курском направлении МЖД, а также реконструкцию станций «Нахабино», «Подольск» и остановочного пункта «Опалиха».

К 2023 году количество пересадок с Московских кольцевых диаметров на метро увеличится до 27. Это позволит пассажирам выбрать наиболее удобный маршрут.

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МЦД-1 (D1) Одинцово — Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино — Подольск запустили 21 ноября. Интервал между составами составляет всего пять-шесть минут. Работают линии с 5:30 утра до 1:00 ночи.

Для бесплатной пересадки с МЦД на метро и МЦК необходимо активировать карту «Тройка» или карту «Тройка+Стрелка». А для оплаты проезда карту необходимо валидировать два раза — при входе и выходе, где списывается финальная стоимость поездки. Без валидации на выходе у пассажира не будет возможности бесплатно пересесть на метро и МЦК.