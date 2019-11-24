  • Новая станция «Пенягино» откроется 24 ноября на МЦД-2

    24 ноября 2019, 12:51

    Екатерина Филимонова, Ольга Крылова

    24 ноября в 18:00 для пассажиров откроется новая станция «Пенягино» на МЦД-2 «Курско-Рижский» (D2). Линия D2 станет доступна для жителей микрорайона Павшинская Пойма Красногорска, которые смогут строить новые и удобные маршруты. Кроме того, «Пенягино» улучшит транспортную доступность района Митино Москвы.
    Новая станция «Пенягино» откроется 24 ноября на МЦД-2

    Станция расположилась между остановочными пунктами «Павшино» и «Волоколамская» Рижского направления Московской железной дороги.

    Для пассажиров построена платформа с навесом во всю длину и крытый надземный пешеходный переход типа конкорс. В переходе разместились кассы и турникеты. Для удобства маломобильных пассажиров установлены лифты и эскалаторы.

    Новая станция «Пенягино» откроется 24 ноября на МЦД-2 | Изображение 1

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    Рядом со станцией продолжаются работы по благоустройству территории. Со стороны Волоколамского шоссе к станции сделан тротуар, по которому жители микрорайона Павшинская Пойма смогут беспрепятственно дойти до станции.

    До 2024 года на станции появится еще одна платформа, а на участке Москва — Нахабино увеличится количество путей с двух до четырех.

    «Пенигяно» стала третьей построенной и открытой станцией для МЦД-2. До этого были открыты «Новохохловская» на Курском направлении и «Волоколамская» на Рижском, а также реконструирован остановочный пункт «Ленинградская», который интегрирован с МЦК.

    РЖД продолжит строительство станций «Щукинская» на Рижском направлении и «Курьяново», «Остафьево» на Курском направлении МЖД, а также реконструкцию станций «Нахабино», «Подольск» и остановочного пункта «Опалиха».

    Новая станция «Пенягино» откроется 24 ноября на МЦД-2 | Изображение 2

    К 2023 году количество пересадок с Московских кольцевых диаметров на метро увеличится до 27. Это позволит пассажирам выбрать наиболее удобный маршрут.

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    МЦД-1 (D1) Одинцово — Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино — Подольск запустили 21 ноября. Интервал между составами составляет всего пять-шесть минут. Работают линии с 5:30 утра до 1:00 ночи.

    Для бесплатной пересадки с МЦД на метро и МЦК необходимо активировать карту «Тройка» или карту «Тройка+Стрелка». А для оплаты проезда карту необходимо валидировать два раза — при входе и выходе, где списывается финальная стоимость поездки. Без валидации на выходе у пассажира не будет возможности бесплатно пересесть на метро и МЦК.