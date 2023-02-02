Подмосковье 02 февраля 2023, 23:39 Новая станция очистки обеспечит качественной водой более 5 тысяч жителей Чехова

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В поселке Мещерское городского округа Чехов продолжают строительство новой станции второго подъема и станции обезжелезивания воды. Об этом сообщила пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы — устанавливается оборудование и идет внутренняя отделка помещения. Станцию производительностью 2740 кубометров в сутки введут в эксплуатацию уже в этом году», — сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

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Он уточнил, что модернизированное ВЗУ позволит обеспечить качественной питьевой водой, соответствующей требованиям Роспотребнадзора, более 5,5 тысячи жителей городского округа Чехов.

Мероприятия по модернизации в поселке Мещерское проводят в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы».

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