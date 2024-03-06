Подмосковье 06 марта 2024, 19:33 Новая станция очистки обеспечит более 30 тысяч жителей Ногинска питьевой водой Пресс-служба администрации городского округа Богородский

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В скором времени у жителей микрорайонов Заречье и центральной части Ногинска появится чистая вода. Сейчас проводят пусконаладочные работы на водозаборном узле. Водозаборный узел обеспечивает водой около 30 тысяч человек.

Пресс-служба администрации городского округа Богородский Пресс-служба администрации городского округа Богородский Пресс-служба администрации городского округа Богородский Пресс-служба администрации городского округа Богородский Пресс-служба администрации городского округа Богородский Пресс-служба администрации городского округа Богородский

На данный момент ведется проверка, настройка и испытания оборудования, чтобы гарантировать успешный запуск воды в водопроводную сеть.

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«Работы ведутся на сегодняшний день в плановом режиме. Крупнейшая и современная станция водоочистки Подмосковья даст возможность обеспечить чистой водой, соответствующей всем нормам СанПиНа, порядка 30 тысяч человек», — сказала директор филиала ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» Ногинский водоканал Екатерина Гриднева.

Специалисты подчеркнули, что станция оборудована таким образом, чтобы быть готовой к различным ситуациям, работая в автоматическом режиме и имея возможность удаленного мониторинга. На узле установлено пять насосов, из которых два работают постоянно, один используется для пожаротушения, а оставшиеся два являются резервными.

Работы контролируются различными организациями, включая региональное Министерство ЖКХ и руководство Богородского округа. Проект осуществляется в рамках Госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» при поддержке Министерства строительства России и Губернатора Подмосковья.

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