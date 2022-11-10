Подмосковье 10 ноября 2022, 17:00 Новая станция обезжелезивания воды заработала в деревне Алексино в Истре

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В деревне Алексино городского округа Истра начала работать новая станция обезжелезивания воды. Все детали здесь - отечественного производства, в случае поломки ремонт будет быстрым и бюджетным.

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Раньше показатели железа в воде в деревне Алексино превышали норму в пять раз. Из-под крана текла желтая жидкость, которую невозможно было пить.

«Та вода, которая была, она была помимо того, что желтая, много осадков известняка давала, и у нас чайники достаточно быстро электрические ломались. Сейчас нет такой проблемы, вода намного мягче стала, чище», - сказала местная жительница Ирина Денисова.

Станция обезжелезивания очищает воду от всех примесей. Процесс происходит с помощью кинетической энергии. Это позволяет при очистке не использовать химические реагенты. Станция работает автоматически, сотрудникам нужно только иногда проверять ее работу. Для этого есть специальное табло.

Это уже второй водозаборный узел, который модернизировали в Истринском округе в этом году. До конца года будет открыт еще один.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что программу срочного ремонта медучреждений завершат до конца года.