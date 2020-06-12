Новая станция обезжелезивания воды появилась в поселке Котово Истринского округа

Источник фото: телеканал «360»

Перед тем, как попасть в краны жителей, вода проходит несколько степеней очистки.

«Вот в этих трубах происходит процесс насыщения кислородом, дальше вода проходит через баки окислителя: убирается лишний воздух и поступает по трубопроводу в четыре фильтра очистки», — рассказала технический директор МУП «Истринская теплосеть» Полина Николаева.

Вода теперь не только чистая, но и качественная, не содержит никаких вредных веществ.

Источник фото: телеканал «360»

Вся станция полностью автоматизирована. А это значит, что может работать круглосуточно без помощи оператора. Ее мощность позволит очищать воду не только для жителей Котова и еще четырех прилегающих коттеджных поселков, но и для вновь построенных.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас еще есть и резерв дополнительный для того, чтобы могли люди подключаться. Это очень важно, поскольку данная станция водоподготовки, она очень дорогая, и хотелось бы, если уже делать, то сделать на длительное время, поскольку округ наш развивается очень быстрыми темпами», — отметила глава г. о. Истра Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

И это не последняя построенная станция. Муниципалитет включается в госпрограмму «Чистая вода». На 16 ВЗУ уже подали заявки, еще 17 — в стадии оформления. А это значит, что совсем скоро все жители округа будут обеспечены чистой и качественной водой.