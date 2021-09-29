Новая спортплощадка появилась в Павловском Посаде

Ухоженная коробка, новые спортивные сетки и специальное покрытие — многофункциональная площадка появилась в деревне Кузнецы Павловского Посада. Жители с нетерпением ждали ее в течение нескольких лет.

«В летний период, осенний и зимний тут можно заниматься игровыми видами спорта — футбол, баскетбол, а зимой площадка будет превращаться в хоккейную коробку. На ней могут заниматься как жители, так и дети, которые учатся в нашей школе», — сказал учитель физкультуры МОУ СОШ № 11 Семен Гуськов.

Источник фото: телеканал «360»

Рядом с футбольной коробкой зона для любителей тренажеров — воркаут. Здесь ребята подтягиваются наперегонки и тестируют новые турники.

Источник фото: телеканал «360»

То, что было здесь «до», сегодня вспоминать никому не хочется. Жители пять лет ждали спортивную зону. Но в 2016 бюджет муниципалитета не мог себе позволить такую роскошь.

Источник фото: телеканал «360»

Все поменялось с административной перестройкой. И несмотря на бюджетные трудности, в августе ее торжественно открыл глава округа Денис Семенов.

«Это центральное поселение бывшей деревни Кузнецовкое, где проживает порядка 3 тысяч жителей, и это единственная многофункциональная площадка, которая есть в этом поселении», — отметила начальник отдела по физкультуре, спорту и работе с молодежью администрации г. о. Павловский Посад Наталья Золина.

Многолетние ожидания оказались не напрасными — обещания главы были реализованы за полгода. Теперь площадка является настоящим спортивным флагманом деревни Кузнецы.