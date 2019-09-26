Открыта для всех в любое время! Новая спортивная площадка появилась в г. о. Протвино

Подготовиться к сдаче норм ГТО и позаниматься воркаутом теперь можно на новой площадке в районе Лесного бульвара в городском округе Протвино. Об этом сообщила газета «Протвино Сегодня».

Площадка для воркаута и сдачи норм ГТО появилась в Протвине в рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» госпрограммы «Спорт Подмосковья». Она расположена в районе Лесного бульвара, дом №1, рядом с ФСК «Надежда».

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Альберт Колотовкин вместе с молодыми спортсменами размялся на новой площадке.

Фото Александра Жолудова

«Мы взяли на себя обязательства и разрабатываем программу по восстановлению всех спортивных площадок на территории города. Их будет становиться все больше и больше. Маленькие спортплощадки установим во дворах, а большие будут межквартальными», — пообещал Альберт Колотовкин.

Заведующий стадионом «Протва» Михаил Катков отметил, что в городе спорту уделяется много внимания, и он доступен абсолютно для всех. «Новая площадка современная, удобная. Думаю, будет востребована жителями», — сказал Михаил Катков.

Фото Александра Жолудова

Руководитель центра тестирования ГТО Роман Фофанов оценил качество нового спортивного объекта. «Площадка сделана неплохо. Особое внимание было уделено покрытию, которое, прослужит, я надеюсь, достаточно долго. Кроме того, это единственная площадка с разметкой для челночного (характеризуется многократным прохождением одной и той же короткой дистанции туда и обратно — прим. ред.) бега, которую мы нанесли самостоятельно», — сделал акцент Роман Фофанов.

По его словам, по функциональному наполнению площадка удовлетворит запросы и детей, и взрослых. Там есть также тренажеры для физического развития. «Чем больше таких площадок в городе, тем лучше! Она для всех открыта, люди могут ею пользоваться в любое время», — заключил руководитель центра тестирования ГТО.