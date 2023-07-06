Подмосковье 06 июля 2023, 17:00 Новая скважина на водозабороном узле обеспечит чистой водой деревню Аносино под Истрой

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Новую скважину пробурили на водозабороном узле в деревне Аносино. Теперь более 300 жителей городского округа Истра будут получать чистую воду.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева осмотрела водозаборный узел в деревне Аносино и оценила качество воды из новой скважины.

Решение пробурить еще одну скважину приняли после того, как из-за аварии зимой в воду попала глина и ее качество сильно ухудшилось. Тогда работу водозаборного узла организовали по временной схеме.

Сегодня уже готова новая скважина глубиной 164 метра и максимальной производительностью 65 кубометров воды в час. Также смонтированы насосное оборудование, трубопроводы и электрооборудование. Новая скважина пущена в эксплуатацию через существующую станцию водоподготовки. Все это обеспечивает достаточный напор в системе и дает резерв для подключения новых домов.

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