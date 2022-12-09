Подмосковье 09 декабря 2022, 17:06 Новая скважина для снабжения жителей питьевой водой появится в поселке Снегири под Истрой

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В прошлом году на водозаборном узле в поселке Снегири Истринского округа пробурили скважину и установили станцию обезжелезивания. В летний период воды из скважины стало не хватать, жители жаловались на слабый напор. Для решения этой проблемы в Снегирях планируют пробурить дополнительную скважину.

ВЗУ со станцией обезжелезивания обеспечивает питьевой водой более 4,5 тысячи жителей поселка.

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«По технологии вода будет поступать с двух скважин в станцию обезжелезивания, со станции обезжелезивания в резервуар чистой воды, с резервуара чистой воды уже на станцию второго подъема и потребителям», — рассказала директор МУП «Истринская теплосеть» Ирина Брежнева.

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Две скважины позволят обеспечить жителей должным объемом и напором воды круглогодично. При этом оборудование менять не потребуется. Данная станция рассчитана на потребление воды с двух объектов.

«Порядка 15 миллионов мы уже в бюджет следующего года заложили на эти работы. Делают их два-три месяца, как только позволят погодные условия. Это, соответственно, весенне-летний период. Я думаю, что вот таким финальным этапом мы уже полностью и окончательно закроем все проблемы с чистой водой в Снегирях», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Также в поселке решат проблемы многоквартирного дома на улице Московской. Он введен в эксплуатацию в 1962 году. От местных жителей постоянно поступали жалобы на его состояние. За этот год многие проблемы уже исправили. Здесь уже установили новые окна, провели текущий ремонт кровли и заменили вводное устройство холодной воды.

Капитальный ремонт в доме проведут уже в 2023 году. Рабочие заменят системы наружного водостока, стропильную систему, отремонтируют чердак и кровлю из профнастила. После этого перейдут к ремонту подъездов.

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