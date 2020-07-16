Новая система запущена на полигоне Храброво. Здесь не будет неприятных запахов, а газ превратится в электроэнергию

На данный момент обустроено 20 скважин, объединенных коллекторами в две газосборные станции.

«На площадке запущена факельная установка производительностью до 2,5 кубометров по газу и тепловой мощностью до 12,5 МВт. Система развернута на теле старого полигона площадью около пяти гектаров. Факельная установка подключена к коллектору и апробируются на холодный пуск. Это позволит вывести систему на проектную мощность», — сообщили в пресс-службе УК «Региональный оператор».

Технология сбора и сжигания на факельной установке при высоких температурах является наиболее эффективным способом решения проблемы свалочного газа. Количество выбросов при этом снижается до величин, соответствующих нормам предельно допустимой концентрации., Благодаря высокой температуре сжигания вредные выбросы в атмосферу исключены.

Система абсолютно безопасна для окружающей среды и поможет быстро и эффективно избавиться от неприятного запаха, он будет полностью устранен.

Также по периметру отработанного тела полигона устанавливается система «Мокрый барьер», которая позволяет купировать выбросы за счет мелкодисперсного распыления водного раствора специального нейтрализующего запах концентрата. Фильтры пассивной дегазации устанавливаются до запуска факельной установки, а система «Мокрый барьер» в ручном или автоматическом режиме существенно снижает выбросы в случае неблагоприятных погодных условий.

Храброво станет пилотной площадкой для тестирования новых технологий. Следующий этап проекта — газопоршневая станция для генерации из свалочного газа энергии, которой хватит, чтобы обеспечить КПО Храброво теплом и электричеством. Помимо этого, здесь появится пиролизная установка для производства активного угля — важнейшего компонента фильтров — в количестве 100 тонн ежегодно.

Часть территории полигона после запуска здесь комплекса переработки будет задействована под его нужды — для размещения уже отсортированных отходов, которые невозможно вернуть во вторичный оборот.

С начала реформы отрасли обращения с отходами в Московской области закрыли 29 полигонов из 39. Оставшиеся пполигоны по поручению губернатора закроют до конца этого года.