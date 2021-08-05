Новая система оплаты за обслуживание газового оборудования в Подмосковье заработает с сентября

Жители Московской области с 1 сентября перейдут на новую систему оплаты обслуживания газового оборудования. Об этом заявил глава Минэнерго Подмосковья Александр Самарин.

«То есть компании, которые предоставляли такие услуги по договору оферты, будут работать не по предоплате, а по постоплате. То есть оказали услугу — и получили деньги. Они получают деньги равными платежами в течение 12 месяцев до оказания следующей услуги», — пояснил министр в ходе еженедельного брифинга по социальной газификации в регионе.

Самарин отметил, что уровень газификации в области составляет более 96%. Это значит, что газоснабжение имеют более двух миллионов квартир и более 716 тысяч домовладений. И очень важное значение в свете этого имеет вопрос безопасности.

«Безусловно, эксплуатация газового оборудования требует и профилактических работ, технического осмотра и настройки — это крайне важная работа. То, что зависит от управляющих компаний, выполнено на 100%. То есть все договоры на обслуживание внутридомового газового оборудования заключены», — добавил он.

Однако пока все еще происходят случаи, когда сами жители не заключают договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Но к этому вопросу нужно подходить как к вопросу безопасности своей жизни, ведь газ — взрывоопасная вещь, заметил Самарин.

На сегодняшний день Минэнерго проанализировано рынок компаний, которые предоставляют такие услуги в Московской области, и заключило соглашение с 79 компаниями. Были разработаны стандарты работ, чтобы у людей не возникало непонимания, за что они платят или почему к ним никто не приходит.

«Министерством по той задаче, которую поставил губернатор, все эти вопросы снимаются. Сейчас проработаны все типы регламентных работ. Особо важно — это ответственность за причинение вреда. То есть страховка. Далее жильцов обслуживают по стандартному перечню», — объяснил Самарин.

Этот процесс включает несколько этапов, начиная от визуального осмотра оборудования, заканчивая инструктажем пользования газовым оборудованием в квартире или доме.

Министр также обратил внимание на стандартизацию стоимости услуг. До 2006 года она была зашита в стоимость газа. И, по сути, эту услугу оказывала газораспределительная организация, потому что поставляла газ. Далее с формированием рынка эта стоимость ушла из газовой составляющей и цены начали очень сильно разниться. Тогда Минэнерго в соответствии с методическими рекомендациям ФАС проработало стоимость обслуживания этого оборудования. Цены есть на сайте «Мособлагаза» и на сайте Минэнерго.

«Так, стоимость обслуживания плиты составляет 82 рубля, газового водонагревателя — 154 рубля, газовый котел мощностью до 30 кВт — и 196 рублей. Это предельная максимальная цена, которую вам могут предъявить в договоре на обслуживание газового оборудования», — подчеркнул он.

По словам Самарина, еще одной большой проблемой продолжают оставаться недопуски сотрудников обслуживающих организаций в частные дома, хотя самое большое количество нарушений эксплуатации газового оборудования происходит как раз именно там.

«Я прошу внимательно относиться к своей жизни и безопасности. <…> Когда к вам приходят с предложениями, это „Мособлгаз“ или сертифицированная компания. Все главы муниципалитетов знают эти компании, открывайте двери, заключайте договоры», — обратился он к жителям области.