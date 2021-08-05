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    05 августа 2021, 18:20

    Новая система оплаты за обслуживание газового оборудования в Подмосковье заработает с сентября

    Ольга Назаркина

    Жители Московской области с 1 сентября перейдут на новую систему оплаты обслуживания газового оборудования. Об этом заявил глава Минэнерго Подмосковья Александр Самарин.

    Новая система оплаты за обслуживание газового оборудования в Подмосковье заработает с сентября

    «То есть компании, которые предоставляли такие услуги по договору оферты, будут работать не по предоплате, а по постоплате. То есть оказали услугу — и получили деньги. Они получают деньги равными платежами в течение 12 месяцев до оказания следующей услуги», — пояснил министр в ходе еженедельного брифинга по социальной газификации в регионе.

    Самарин отметил, что уровень газификации в области составляет более 96%. Это значит, что газоснабжение имеют более двух миллионов квартир и более 716 тысяч домовладений. И очень важное значение в свете этого имеет вопрос безопасности.

    «Безусловно, эксплуатация газового оборудования требует и профилактических работ, технического осмотра и настройки — это крайне важная работа. То, что зависит от управляющих компаний, выполнено на 100%. То есть все договоры на обслуживание внутридомового газового оборудования заключены», — добавил он.

    Однако пока все еще происходят случаи, когда сами жители не заключают договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Но к этому вопросу нужно подходить как к вопросу безопасности своей жизни, ведь газ — взрывоопасная вещь, заметил Самарин.

    На сегодняшний день Минэнерго проанализировано рынок компаний, которые предоставляют такие услуги в Московской области, и заключило соглашение с 79 компаниями. Были разработаны стандарты работ, чтобы у людей не возникало непонимания, за что они платят или почему к ним никто не приходит.

    «Министерством по той задаче, которую поставил губернатор, все эти вопросы снимаются. Сейчас проработаны все типы регламентных работ. Особо важно — это ответственность за причинение вреда. То есть страховка. Далее жильцов обслуживают по стандартному перечню», — объяснил Самарин.

    Этот процесс включает несколько этапов, начиная от визуального осмотра оборудования, заканчивая инструктажем пользования газовым оборудованием в квартире или доме.

    Министр также обратил внимание на стандартизацию стоимости услуг. До 2006 года она была зашита в стоимость газа. И, по сути, эту услугу оказывала газораспределительная организация, потому что поставляла газ. Далее с формированием рынка эта стоимость ушла из газовой составляющей и цены начали очень сильно разниться. Тогда Минэнерго в соответствии с методическими рекомендациям ФАС проработало стоимость обслуживания этого оборудования. Цены есть на сайте «Мособлагаза» и на сайте Минэнерго.

    «Так, стоимость обслуживания плиты составляет 82 рубля, газового водонагревателя — 154 рубля, газовый котел мощностью до 30 кВт — и 196 рублей. Это предельная максимальная цена, которую вам могут предъявить в договоре на обслуживание газового оборудования», — подчеркнул он.

    По словам Самарина, еще одной большой проблемой продолжают оставаться недопуски сотрудников обслуживающих организаций в частные дома, хотя самое большое количество нарушений эксплуатации газового оборудования происходит как раз именно там.

    «Я прошу внимательно относиться к своей жизни и безопасности. <…> Когда к вам приходят с предложениями, это „Мособлгаз“ или сертифицированная компания. Все главы муниципалитетов знают эти компании, открывайте двери, заключайте договоры», — обратился он к жителям области.