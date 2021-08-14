Новая система мониторинга такси заработала в Москве и области в полную силу

В Москве и области в полном объеме заработала новая информационная система «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»). Водители, у которых нет цифрового ID, больше не получат заказы. Но к системе подключились уже почти все активные перевозчики. Об этом сообщили на странице Минтранса Подмосковья в Telegram.

Система позволяет следить за тем, чтобы таксисты не перерабатывали, а также контролировать прохождение водителями медосмотров и ТО транспортных средств.

В Московской области давно ведется работа по приведению такси к единому стандарту. Автоматизированный контроль повысит безопасность пассажиров, отметил зампред комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Дмитрий Дениско.

«Водители не смогут перерабатывать, будут проходить предрейсовые медицинские осмотры. А нелегалы без прав, с просроченными паспортами и с недостаточным стажем, теперь не смогут работать в такси», — объяснил парламентарий.

В новой системе не заинтересованы только недобросовестные перевозчики, ставят прибыль превыше всего и не думают о безопасности. Председатель Ассоциации перевозчиков такси Московской области Александр Голубев отметил, что все их водители получили ID-профили еще до запуска системы.

«Никаких сбоев, дефицита такси или повышения цен в связи с запуском системы нет. Среднее время ожидания такси по области осталось таким же — семь-девять минут, а средняя стоимость поездки внутри города — 150 рублей», — сказал Голубев.