Подмосковье 15 декабря 2022, 18:03 Новая система медицинских Telegram-чатов помогла решить 62 тысячи вопросов жителей Подмосковья

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Новая федеральная система медицинских Telegram-чатов помогла решить в Подмосковье свыше 62 тысяч вопросов по здравоохранению. Об этом в интервью «360» сообщил заместитель председателя Общественной палаты региона Евгений Мартынов. Он напомнил, что речь идет о проекте «Здравконтроль».

Проект реализуют в 18 регионах России, среди них Подмосковье. По всей стране Telegram-чатами по вопросам медицины сегодня пользуются свыше 302 тысяч человек.

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По словам Мартынова, это прямой канал коммуникации жителей и медицинских организаций.

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Сейчас это самый быстрый способ решения проблем, если вдруг ты столкнулся с несправедливостью при получении государственной медицинской помощи Евгений Мартынов.

Мартынов подчеркнул, что Московская область — регион, где этот проект родился.

«За этот год нам можно подвести итоги. Уже 62 тысячи решенных проблем в системе медицинских чатов, которых у нас 56. На самом деле это очень актуальный сегодня инструмент обратной связи», — отметил он в интервью для «360».

По его словам, задача проекта — быть медиатором, связующим звеном между органами власти, медицинскими учреждениями и жителями.

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