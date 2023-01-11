Подмосковье 11 января 2023, 14:21 Новая школа в ЖК «Серебрица» в Красногорске получила кадастр

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Школьное здание на 825 мест в жилом комплексе «Серебрица» (Красногорск) поставили на кадастровый учет. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Новое здание ввели в эксплуатацию в самом конце прошлого года, а сейчас ему присвоен кадастровый номер и адрес: Московская область, город Красногорск, микрорайон Опалиха, бульвар Серебряный, дом 6.

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За 2022 год в Подмосковье построили 33 социальных объекта за счет внебюджетных средств. Это восемь школ, 17 детских садов, семь медучреждений и один спорткомплекс.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии пристройки к школе № 5 в Ногинске в 2024 году. Глава региона пообещал, что жителей проинформируют о том, когда начнутся и когда завершатся работы.