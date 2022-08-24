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    24 августа 2022, 12:26

    Новая школа на 1,1 тысячи мест появится в ЖК «Пригород Лесное» в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Третья школа появится в жилом комплексе «Пригород Лесное» в Подмосковье. Она примет 1,1 тысячи ребят. Внутри обустроят два спортивных зала с душевыми, библиотеку с медиатекой, мастерские и не только.

    Новая школа на 1,1 тысячи мест появится в ЖК «Пригород Лесное» в Подмосковье | Изображение 1

    Как отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова, в общей сложности в ЖК появится 16 детских садов, 11 школ, поликлиника, пожарная часть, пункт полиции, спортивный центр.

    Третью по счету школу достроят в 2024 году. Внутри появятся специализированные кабинеты для изучения иностранных языков, химии, информатики, биологии.

    Новая школа на 1,1 тысячи мест появится в ЖК «Пригород Лесное» в Подмосковье | Изображение 2

    Откроют актовый зал, помещения для кружков, столовую на 600 мест. Будут работать группы продленного дня.

    Внутренний дворик благоустроят. Рядом со школой раскинется сад с яблонями, грушами и вишней.

    Новая школа на 1,1 тысячи мест появится в ЖК «Пригород Лесное» в Подмосковье | Изображение 3

    Предусмотрят беговые дорожки, площадки для баскетбола и волейбола. Сделают места тихого отдыха с амфитеатром.

    Накануне Дня защиты детей Андрей Воробьев и вице-премьер России Татьяна Голикова дали старт строительству еще 20 школ в Московской области.