Новая школа на 1,1 тысячи мест появится в ЖК «Пригород Лесное» в Подмосковье

Третья школа появится в жилом комплексе «Пригород Лесное» в Подмосковье. Она примет 1,1 тысячи ребят. Внутри обустроят два спортивных зала с душевыми, библиотеку с медиатекой, мастерские и не только.

Как отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова, в общей сложности в ЖК появится 16 детских садов, 11 школ, поликлиника, пожарная часть, пункт полиции, спортивный центр.

Третью по счету школу достроят в 2024 году. Внутри появятся специализированные кабинеты для изучения иностранных языков, химии, информатики, биологии.

Откроют актовый зал, помещения для кружков, столовую на 600 мест. Будут работать группы продленного дня.

Внутренний дворик благоустроят. Рядом со школой раскинется сад с яблонями, грушами и вишней.

Предусмотрят беговые дорожки, площадки для баскетбола и волейбола. Сделают места тихого отдыха с амфитеатром.

Накануне Дня защиты детей Андрей Воробьев и вице-премьер России Татьяна Голикова дали старт строительству еще 20 школ в Московской области.