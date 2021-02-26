Новая школа в Волоколамске приняла учеников из старого здания 1938 года

Школа № 3 в Волоколамске открылась в 1938 году. С тех пор старое здание пришло в негодность, и для ребят построили современное помещение. Учреждение может принять 550 учеников.

Новое здание школы № 3 открыли в середине февраля этого года. Учебное учреждение начинает свою историю в 1938 году. В школе учились четыре поколения семьи Логуновых. Прадедушка, дедушка Владимир Викторович, его дочь Людмила и дочь Людмилы, которая сейчас учится в десятом классе.

И так практически у всех жителей Волоколамска. Почти за 82-летнюю историю третьей школы кто-то из семьи в ней обязательно учился. Преемственность придает этому месту особую атмосферу. Люди доверяют учебной программе школы, ведь ее составляют специалисты с многолетним опытом.

Владимир Викторович во время экскурсии по зданию по достоинству оценил кабинеты с современными технологиями, новыми компьютерами и интерактивными досками. По душе пришелся бывшему ученику и новый актовый зал, оборудованный по последнему слову техники, ведь в его время все культурные мероприятия проводились в спортзале.

Площадь нового здания — более 10,9 тысячи квадратных метров. В школе есть все необходимое для организации учебного процесса и отдыха ребят.