В Серпухове открылась новая школа — впервые за 45 лет работы все дети смогли учиться в первую смену. Благодаря этому во второй половине дня для учеников заработали различные кружки и секции, которые раньше невозможно было организовать.

Об этом рассказала министр образования образования Подмосковья Ирина Каклюгина на онлайн-встрече с губернатором Андреем Воробьевым, директором школы и учениками. Она отметила, что в Серпухове была старая школа №7 — достаточно успешная, она занимала 71 место в топ-100.

«Но вторая смена не давала возможности организовывать школу полного дня. Детям приходилось уходить после обеда. Уже открыты новые секции: единоборства, детский фитнес, настольный теннис. Школа перешла в режим работы полного дня с нового года. Новое здание помогло разгрузить ее», — отметила она.

Директор школы № 7 в Серпухове Елена Клюева поблагодарила Андрея Воробьева за то, что образовательное учреждение включили в государственную программу Московской области «Образование Подмосковья».

«Это здание позволило нам решить основную задачу — ликвидировать вторую смену. Нашей школе 45 лет, и все эти годы мы не имели возможности учиться в первую смену. Сейчас все ребята приходят утром. И во второй половине дня мы получили новые возможности для развития дополнительного образования, открытия новых секций и кружков. Это позволяет нам работать в режиме полного дня», — подчеркнула она.

Елена Клюева добавила, что ученики школы добиваются высоких результатов. Это демонстрируют как ЕГЭ, так и олимпиады.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что задача региона — обеспечить качество кружков в школах было на высоком уровне.

«И наша задача, чтобы дети, безусловно, обедали дома, но могли вернуться пообедать в школе, продолжить изучать английский или какие-то другие интересные кружки посещать. Чтобы школа была полного дня», — отметил он.

Мне очень приятно, что в Серпухове мы сдали очередную школу. Очень приятно, что с нами родители и преподаватели. Спасибо вам. Я очень надеюсь, что вы обеспечите высокий уровень преподавания, комфорта при том, что учеба — это тяжелая работа. Спасибо Андрей Воробьев.

Глава региона добавил, что в рамках президентской программы Подмосковье строит большое количество школ. Все они красивые, просторные.

«По-другому не может быть в XXI веке и у нас в стране, у нас в Подмосковье тем более. Но я еще раз хочу подчеркнуть важность качества преподавания и английского, и рисования, и пения именно в стенах школы. Для этого нужны специалисты, педагоги, которых родители выберут», — отметил он.

Андрей Воробьев уточнил, что уроки физкультуры для учеников должны быть разнообразными и интересными — поиск, новаторство имеют очень большое значение для воспитания и образования детей.

«Я обращаю внимание всех директоров школ и министра, что мы должны подумать, как сделать занятия на воздухе удобными, интересными, содержательными. Лыжи — да, но лыжи, если мне не изменяет память, максимум один-два раза в неделю».