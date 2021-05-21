«Волнительный день и этап». Новая школа в Рузе отпраздновала последний звонок с губернатором

Атмосфера большого и трогательного праздника охватит школы Подмосковья 21 и 22 мая. В пятницу уже начались последние звонки — они пройдут и завтра. На линейку к выпускникам Тучковской школы № 1 заглянул губернатор Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году последние звонки в Московской области пройдут в очном формате. Став гостем праздника в школе Рузы, Воробьев пожелал ребятам обрести жизненную мудрость и стремиться к благородным целям. Вместе с выпускниками на линейке были и самые юные — первоклассники.

«Дорогие педагоги, родители, малыши, привет! Не замерзли? Я очень рад присутствовать здесь, в новой тучковской школе. Мы успели ее открыть специально для того, чтобы каждый человек почувствовал перемены», — начал он.

Школу, рассчитанную на 550 ребят, открыли этой весной. Она наполовину сняла проблему со второй сменой в Тучкове. Уже окончательно вопрос закроет еще одно учреждение, которое здесь построят. А в уже открывшемся здании ученики смогли отпраздновать свой последний звонок.

У нас около миллиона школьников, и 112 тысяч ребят сегодня ждут последний звонок. Это 9-е и 11-е классы. Конечно, хочу пожелать вам, ребята, всего самого доброго. Это всегда волнительный день и этап в жизни, который требует принятия уже осознанных, взрослых решений Андрей Воробьев.

Выпускников 11-го класса губернатор Подмосковья пригласил в парк-отель «Актер-Руза», где вместе с ним ребята отправятся на пикник.

Воробьев поблагодарил и педагогов, а выпускникам пожелал брать пример только с хороших наставников.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне очень хочется пожелать, чтобы все то, что вы задумали, вы смогли реализовать. И хочу пожелать, чтобы всегда рядом были наставники — те люди, на которых можно опереться, у которых можно взять совет. Я хочу поблагодарить всех наших педагогов Подмосковья и этой школы за сложную, ответственную работу, требующую особого подхода к каждому ученику. Сегодня я хочу поздравить вас и пожелать новых побед. Только вперед, ребят!» — сказал глава Подмосковья.

Сегодня Воробьев поздравил всех подмосковных выпускников с последним звонком и поделился с ними формулой успеха.