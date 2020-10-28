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    28 октября 2020, 09:47

    Новая школа на 550 мест появится в подмосковном Нахабине в 2021 году

    Анастасия Аброськина

    Новую школу, рассчитанную на 550 учеников, достроят в подмосковном Нахабине в 2021 году. На площадке уже выполнили часть плана. Для ребят и педагогов создадут современные классы, места для творчества, спортивный и актовый залы.
    Новая школа на 550 мест появится в подмосковном Нахабине в 2021 году

    Сделают и медиатеку, медицинский блок, кабинет психолога. Это отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. По его словам, возведение школы в городском округе Красногорск идет по графику.

    В настоящее время на объекте производят работы по устройству фундамента здания, монтаж наружных инженерных сетей

    Владимир Локтев.

    Завершение работ наметили на следующий год. Регулярно здесь работают 45 специалистов и девять единиц техники.

    Школу адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья. Внутренний дворик благоустроят и озеленят.

    Здесь подготовят спортивные конструкции, игровые площадки, зоны отдыха. Образовательный центр строят по президентскому национальному проекту «Современная школа».

    Ранее стало известно, что в школах Подмосковья снизилась доля закрытых на карантин классов. Сегодня их чуть больше 400, в то время как было 586.