Новая школа на 550 мест появится в подмосковном Нахабине в 2021 году
Сделают и медиатеку, медицинский блок, кабинет психолога. Это отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. По его словам, возведение школы в городском округе Красногорск идет по графику.
В настоящее время на объекте производят работы по устройству фундамента здания, монтаж наружных инженерных сетейВладимир Локтев.
Завершение работ наметили на следующий год. Регулярно здесь работают 45 специалистов и девять единиц техники.
Школу адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья. Внутренний дворик благоустроят и озеленят.
Здесь подготовят спортивные конструкции, игровые площадки, зоны отдыха. Образовательный центр строят по президентскому национальному проекту «Современная школа».
Ранее стало известно, что в школах Подмосковья снизилась доля закрытых на карантин классов. Сегодня их чуть больше 400, в то время как было 586.