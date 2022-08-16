Новая школа в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино откроется в 2024 году

Минимущество Подмосковья передало 2,5 гектара для строительства школы на 550 в Пушкино. Она появится в микрорайоне Заветы Ильича в 2024 году. Об этом сообщила глава ведомства Наталья Адигамова.

«В настоящее время проводятся проектно-сметные работы, инженерные изыскания. Завершить строительство планируется в 2024 году», — рассказала министр.

Депутат Госдумы РФ Сергей Пахомов рассказал, что школу постараются открыть к началу следующего учебного года.

Сроки сжатые — успеть нужно до 1 сентября 2024 года. Вместе с жителями будем контролировать каждый шаг строительства объекта Сергей Пахомов.

Как добавила зампред комитета по образованию и работе с детьми Пушкино Елена Пронина, открытие учреждения позволит ликвидировать вторую смену в школе № 12 и разгрузить еще две в поселке Правдинский.

«Это будет современное учреждение с лабораторными классами, актовым залом, библиотекой, спортзалом и открытой спортплощадкой с тренажерами для всех желающих», — сообщила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии свыше 10 новых школ 1 сентября. В них пойдут более 10 тысяч детей.