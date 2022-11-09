Новый корпус школы в микрорайоне Саввино в Балашихе получил кадастр | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 11:57 Новый корпус школы в микрорайоне Саввино в Балашихе получил кадастр

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Трехэтажный учебный корпус гимназии № 11 в ЖК «Столичный» в Балашихе поставили на государственный кадастровый учет. Разрешение на ввод здания в эксплуатацию ранее выдало Министерство жилищной политики Московской области.

Недавно построенный корпус гимназии располагает площадью более 16 тысяч квадратных метров. Он разделен на блоки основной и начальной школ. Обе части имеют отдельный вход с пунктом охраны. Здание стало третьим и самым большим корпусом образовательного учреждения. Школу построила компания «Главстрой Регионы» в рамках комплексного развития территории ЖК «Столичный».

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Еще одну новую школу на 1225 мест построят в ЖК «Зеленые аллеи» в Ленинском округе к 2024 году. Застройщик «МИЦ» уже завершил разработку проектной документации и инженерные изыскания.

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1 ноября губернатор Андрей Воробьев сообщил, что школы Подмосковья приняли 88 детей из Белгородской области. Заказные автобусы привозят ребят на учебу из пунктов временного размещения.