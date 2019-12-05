Новая школа в микрорайоне Климовск Подольска готова на 85%

Строительство общеобразовательной школы на 825 мест по улице Революции в микрорайоне Климовск городского округа Подольск завершается. Объект готов уже на 85%. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Источник фото: администрация городского округа Подольск

Новая школа возводится в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств бюджета. Сейчас на объекте ведутся внутренние отделочные и фасадные работы, устройство вентиляционной системы, прилегающая территория благоустраивается.

В новом здании общей площадью более 13,5 тысячи квадратных метров предусмотрены 33 учебных класса, лаборатории и мастерские, столовая с обеденным залом на 300 мест, малый и большой спортивные залы, актовый зал для общешкольных мероприятий, библиотечный центр с IT-зоной, медицинский пункт, а также административные и вспомогательные помещения. Всего новая школа сможет принять 825 учащихся. В здании предусмотрены два пассажирских лифта, специальные дорожки и пандусы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На территории школы обустраивается современное спортивное ядро: стадион с футбольным полем и трибунами, баскетбольная, волейбольная и гимнастические площадки, четыре стометровые дорожки. Зона отдыха предусматривает две площадки с теневыми завесами и шесть игровых площадок. Теплоснабжение и снабжение горячей водой будут обеспечиваться с помощью автономной блочно-модульной котельной. Территорию образовательного учреждения ждет комплексное озеленение.

Подольск станет замечательным местом для зимних выходных. Чем примечателен подмосковный город Подробнее

В комитете по строительству и архитектуре администрации городского округа Подольск уточнили, что общая готовность объекта на сегодня составляет 85%.

Глава муниципалитета Николай Пестов подчеркнул, что это первое за последние 40 лет строительство общеобразовательной школы в Климовске.

«Строительство школы началось после объединения трех муниципалитетов — Подольска, Климовска и Подольского района в единый городской округ Подольск. Ее очень ждут жители. После ввода новой школы в строй в 2020 году в микрорайоне Климовск мы сократим вторую смену в два раза», — сделал акцент Николай Пестов.

Источник фото: администрация городского округа Подольск

Елена Добродеева вместе с семьей переехала в Климовск в конце 80-х годов. «На этом месте как раз строилась школа, планировали, что дочка будет учиться именно в ней. Однако стройка остановилась, и десятилетия здание стояло заброшенным, им никто не занимался. После того, как нас объединили с Подольском, дело сдвинулось с мертвой точки — старое здание довольно быстро снесли, пришли строители, и вот уже новая, большая школа почти готова и, как обещают, скоро примет климовских ребят. А какая территория вокруг, спортивный стадион какой большой! Остается только порадоваться за ее будущих учеников», — прокомментировала местная жительница.

Центр притяжения патриотов. В Подольске открыли «Дом Юнармии» Подробнее

Анатолий Карпенко также рад появлению в Климовске нового учебного заведения: «Наконец-то мы дождались школу в нашем районе — большую, светлую, современную. Район у нас большой, ребят много. Будет своя школа, рядом с домом».