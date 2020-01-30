Новая школа в Ивановских Двориках в Серпухове откроется в 2021 году. Она решит вопрос второй смены

Капсулу на месте строительства будущей школы заложили в Серпухове. Свои двери для учеников микрорайона Ивановские Дворики она откроет в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Строительство очередной школы начинается в одном из самых быстро развивающихся микрорайонов Серпухова — Ивановских Двориках. Учиться в ней будут более 800 детей, в том числе из лицея «Серпухов» и школы № 12, что поможет решению вопроса второй смены в городе.

Председатель Комитета по образованию администрации городского округа Серпухов Любовь Владимирова уточнила, что проектная мощность лицея 820 человек, но на данный момент в нем обучается 1,2 тысячи человек. В школе № 12 должны учиться 620 человек, сейчас — более тысячи. Сейчас во вторую смену обучается 9,6% школьников в муниципалитете.

К строительству подрядная организация приступит со следующей недели. На объекте будут работать порядка 250 человек и более 15 единиц техники. По словам руководителя проекта Сергея Суворова, здание будет будет выполнено в светлых тонах с использованием зеленого цвета.

Источник: администрация городского округа Серпухов

Откроется школа в 2021 году. Для учеников создадут комфортные условия: на четырех этажах разместятся два спортивных зала, просторный актовый зал, блок начальной школы, оборудованный игровыми и спальнями, современная новая библиотека, большая столовая с кухней.

Предусмотрено благоустройство прилегающей территории, там появятся детские и спортивные площадки с круговой беговой дорожкой.

Закладка капсулы на месте будущего образовательного учреждения — радостное событие для всего микрорайона. Среди них — семья Вихревых. Маленькая Алиса еще ходит в детский сад, но в первый класс хочет пойти уже в новую школу.

«Окна моей комнаты как раз выходят на ту сторону, где будет стройка. Обещаю контролировать каждый день», — говорит Алиса.

Источник фото: администрация городского округа Серпухов

Открытие еще одного учреждения образования поможет ликвидировать вторую смену в микрорайоне. После открытия трех пристроек к школам № 7, 9, 17, строительство которых продолжается, процент обучающихся во вторую смену снизится до 5,7%.

Проектирование новой школы начали в 2018 году в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» по поручению губернатора Московской области.