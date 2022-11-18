Подмосковье 18 ноября 2022, 13:34 Новая школа появится в селе Немчиновка в Подмосковье к концу 2023 года

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В городском округе Одинцово появится новая школа. Ее построят в селе Немчиновка на месте заброшенного Института лесного хозяйства. Сдать объект планируют в четвертом квартале следующего года.

Новая школа в Немчиновке будет рассчитана на 550 учеников. В четырехэтажном здании разместятся учебные кабинеты, мастерские трудового обучения, актовый зал, спортивный зал с блоками раздевалок, обслуживающие и технические помещения, обеденная зона и пищеблок.

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На территории школы сформируют функциональные зоны: учебно-опытную и хозяйственную. До конца этого года подрядчик проложит все внутриплощадочные сети.

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«На сегодняшний день мы закончили демонтаж существующего здания. Сейчас занимаемся вывозом, параллельно разрабатываем котлован. Уже с сегодняшнего дня организуем работы по монолиту, фундаменту и все остальное», — рассказал начальник строительного участка Сергей Подошевский.

Сейчас на объекте монтируют ограждение и обустраивают подъездные дороги. Не забывают на стройке и о соблюдении тишины в обозначенные законом часы, чтобы не беспокоить местных жителей.

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