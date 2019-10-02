Новая школа появится в Луховицах до начала сентября 2020 года

В поселке Газопроводск Луховиц началось строительство новой школы на 154 места. Завершить возведение образовательного учреждения планируется до осени 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Новая школа будет располагаться по адресу: городской округ Луховицы, поселок Газопроводск, улица Центральная, участок 31А. Объект включен в перечень 50 школ, строительство которых находится на контроле у губернатора Московской области. Их ввод в эксплуатацию предусмотрен в августе 2020 года. Проектные работы для строительства новой школы выполнены ООО «ПромСтройИнжиниринг СПб».

Будущая школа — трехэтажная. Входные группы будут включать в себя зоны ожидания родителей. Также в учреждении будут расположены помещения охраны, гардеробные, учебные кабинеты, игровые, спальни, помещения начальной школы, а также основной и старшей школы, помещения медицинского блока, спортивного блока и пищеблока, актовый зал и библиотека.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

На территории образовательного учреждения появится площадка для общешкольных мероприятий, зоны отдыха с игровыми площадками, физкультурно-спортивная зона.

Стоимость строительства составляет свыше 522,2 миллиона рублей, из них более 26,1 миллиона рублей — средства бюджета Луховиц, а более 496,1 миллиона рублей выделяются из бюджета Московской области.

Контракт на строительство объекта заключен с ООО «Воздвижение» в сентябре 2019 года. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы.

Глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков назвал Газопроводск «населенным пунктом с большими перспективами».

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

«Эта земля интересует инвесторов. В планах у нашего округа — открытие новых промышленных предприятий. А новые предприятия — это новые рабочие места. А значит, будут люди сюда прибывать, и детям нужно обеспечить необходимую инфраструктуру», — пояснил Владимир Барсуков.

Глава Луховиц призвал мыслить стратегически и поблагодарил губернатора области за поддержку и программу, которая позволяет строить новые образовательные объекты при высокодотационном бюджете.

«Сроки очень жесткие, будем делать все возможное, чтобы не отставать от графика», — сделал особый акцент Владимир Барсуков.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Председатель Совета ветеранов Лидия Корнеева рассказала, что новую школу поселок ждал много лет. «Поселок развивается, расширяется — это, конечно, хорошо. Но в свою очередь, это привело к увеличению количества учащихся школы, и в последующем их количество будет только увеличиваться, и это неизбежно», — сказала Лидия Александровна.

Она заметила, что в последние годы число жителей поселка Газопроводск растет, а в каждой семье есть один или несколько детей.

«Я хочу выразить благодарность тем, кто приложил немалые усилия, чтобы наши дети, педагоги и работники учились и работали в комфортных условиях! И будем надеяться на скорейшее строительство новой школы для учеников и следующего подрастающего поколения», — заключила Лидия Корнеева.