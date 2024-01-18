Подмосковье 18 января 2024, 15:36 Новая школа откроется в Звенигороде в сентябре пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Строительство школы на 1100 мест продолжается в микрорайоне Восточный в Звенигороде. Ее планируют открыть 1 сентября 2024 года.

Сейчас на площадке идет установка оконных блоков. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов сообщил, что на строительной площадке находятся более 70 рабочих и пять машин.

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«Школу в микрорайоне Восточный очень ждут местные жители. Мы постоянно контролируем, как идут работы на этом важном социальном объекте», — отметил Андрей Иванов.

Проект новой школы предполагает просторные классы, библиотечно-информационный пункт, спортивный и актовый залы, столовую с пищеблоком и административные помещения. На территории появятся игровые и спортивные комплексы, места для отдыха и игр, спортивных занятий и мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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