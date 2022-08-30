Новая школа откроется в Щелкове 1 сентября

Новой школе на 275 учащихся на улице Шмидта в Щелкове выдали заключение о строительстве. Об этом сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

«Школу построили за два года. В трехэтажном здании разместились 25 учебных классов, помещения для групп продленного дня с раздельными спальнями, оборудованные кроватями трансформерами, лаборантские, мастерские, два спортивных зала, медицинский кабинет и библиотека», — сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Застройщиком объекта выступило МКУ городского округа Щелково «Строительство и инвестиции».

Школу оборудовали с учетом того, чтобы маломобильные учащиеся могли свободно передвигаться, здесь установили пандусы и тактильное покрытие. На территории возле школы выполнили комплексное озеленение, установили скамейки и детские игровые комплексы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал количество новых школ в 2022 году.