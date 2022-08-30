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    30 августа 2022, 21:55

    Новая школа откроется в Щелкове 1 сентября

    Школе на 275 учеников в Щелкове выдали заключение о строительстве

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Новой школе на 275 учащихся на улице Шмидта в Щелкове выдали заключение о строительстве. Об этом сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

    Новая школа откроется в Щелкове 1 сентября

    «Школу построили за два года. В трехэтажном здании разместились 25 учебных классов, помещения для групп продленного дня с раздельными спальнями, оборудованные кроватями трансформерами, лаборантские, мастерские, два спортивных зала, медицинский кабинет и библиотека», — сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

    Застройщиком объекта выступило МКУ городского округа Щелково «Строительство и инвестиции».

    Школу оборудовали с учетом того, чтобы маломобильные учащиеся могли свободно передвигаться, здесь установили пандусы и тактильное покрытие. На территории возле школы выполнили комплексное озеленение, установили скамейки и детские игровые комплексы.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал количество новых школ в 2022 году.