facebook_pixel
    13 июля 2022, 15:12

    Новая школа откроется в Котельниках в 2024 году

    Александра Перепечаева

    В Подмосковье объявили конкурс на строительство школы в Котельниках. Учреждение сможет принять до двух тысяч детей. Об этом рассказала глава правительства Подмосковья по конкурентной политике Елена Волкова.

    Новая школа откроется в Котельниках в 2024 году

    Подрядчика ищут для проектирования и строительства, а также благоустройства территории и разработки документации. Школа появится на участке 6/11, корпус 29, в 2024 году.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев дал старт строительству еще 20 школ в Подмосковье.