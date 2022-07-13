Новая школа откроется в Котельниках в 2024 году

В Подмосковье объявили конкурс на строительство школы в Котельниках. Учреждение сможет принять до двух тысяч детей. Об этом рассказала глава правительства Подмосковья по конкурентной политике Елена Волкова.

Подрядчика ищут для проектирования и строительства, а также благоустройства территории и разработки документации. Школа появится на участке 6/11, корпус 29, в 2024 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев дал старт строительству еще 20 школ в Подмосковье.