Подмосковье 27 февраля 2023, 14:50 Новая школа открылась в микрорайоне Восточном в Истре

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Школу № 2 возвели в микрорайоне Восточном в Истре в рекордные сроки. Еще год назад на этом месте был пустырь, а сегодня новое учреждение приняло первых учеников.

Открытия новой школы жители микрорайона ждали давно. Раньше детям приходилось учиться во вторую смену в соседних учебных заведениях.

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«Мы очень долго ждали эту школу, внука привела сегодня. Эмоции зашкаливают, школа очень красивая. Спасибо администрации, спасибо всему городу Истре», — отметила жительница округа Сильвия Величко.

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Новая школа рассчитана на 825 человек. С началом следующего учебного года учреждение заработает в полную силу, а пока в нее из других школ перевели учеников с первого по восьмой класс.

«На сегодняшний день 300 учеников к нам пришли. Они представлены различными школами — есть дети из школы № 3, есть из Чеховской, из лицея (лицей города Истры — прим. ред.), также есть и новые жители города», — рассказал директор школы № 2 Оскар Латыпов.

В фойе каждому классу выдали галстуки определенного цвета. Эту идею педагоги взяли из тимбилдинга, чтобы показать детям, что они находятся в одной команде. Ребятам это также помогает быстрее находить одноклассников в коридорах учебного заведения.

На трех этажах новой школы расположились просторные классы, лаборатории, есть спортивный и актовый залы, столовая и гардеробная. На каждом этаже оборудованы места, где можно зарядить телефон.

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