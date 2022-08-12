Новая школа на улице Полянка в Можайске решит проблему со второй сменой

Школа на 550 мест на улице Полянке в Можайске заработает 1 сентября. Здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Ее открытие позволит ликвидировать в округе вторую смену. Об этом сообщили в Министерстве стройкомплекса Подмосковья

Глава министерства Владимир Локтев рассказал, что школу строили за счет бюджетных средств. Ее открытие позволит полностью решить проблему второй смены в округе.

В здании обустроили две зоны: учебную — с классами, лабораториями и методическими кабинетами и общешкольную — с актовым и спортивным залами, библиотекой и столовой. На территории построили стадион с беговыми дорожками и спортивные площадки. В учреждении смогут обучаться дети с ограниченными возможностями — для них установили пандусы, лифты и тактильные указатели.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии в Подмосковье 15 новых школ 1 сентября. Еще несколько учреждений примут первых учеников позже осенью.