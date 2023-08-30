Подмосковье 30 августа 2023, 11:38 Новая школа на Московской улице в Чехове получила кадастровый номер Пресс-служба администрации городского округа Чехов

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Школа на 825 мест в Чехове, которую построили на Московской улице, встала на кадастровый учет. Новое здание распахнет свои двери уже 1 сентября, о чем сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Новое общеобразовательное учреждение построили по госпрограмме «Образование Подмосковья». В здании есть два многофункциональных спортивных зала, актовый зал со сценическим оборудованием, столовая с пищеблоком, библиотеки с читальным залом и IT-зоной. Для обучения труду оборудованы столярная, слесарная и швейная мастерские, кабинет кулинарии.

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Во дворе разместили детские игровые и спортивные площадки, места для проведения общешкольных мероприятий.

Подмосковье откроет в День знаний 30 новых школ, самые крупные — в Одинцове, Ленинском округе, Истре, Коломне. Дери распахнут и 25 детских садов, рассказал губернатор Андрей Воробьев.