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    02 июня 2021, 10:59

    Новую школу на 825 мест во Фрязине достроят в 2021 году

    Анастасия Аброськина

    Строительная готовность школы во Фрязине превысила 60%. Ее откроют в четвертом микрорайоне в этом году, а учиться здесь будут 825 ребят. Работы проводят в рамках президентского проекта «Образование».

    Новую школу на 825 мест во Фрязине достроят в 2021 году | Изображение 1

    Как рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, на площадке постоянно трудятся около 140 рабочих. Они уже занимаются обустройством кровли и фасада.

    Кроме того, приступили к отделке помещений, монтажу лифтов, инженерных сетей. Вместе с тем ведут поставку оборудования.

    Продолжаются работы по отделке помещений, монтажу лифтов и инженерных сетей, а также благоустройству прилегающей территории

    Владимир Локтев.

    Современный корпус возвысится на три этажа. Внутри откроют лаборатории, библиотеку, актовый и спортивный залы, кружки, столовую.

    Во внутреннем дворике обустроят спортивное пространство со стадионом и беговыми дорожками, детскими площадками.

    Причем уличной инфраструктурой смогут пользоваться и сами ученики, и жители района. Открытие школы запланировали на 2021 год.