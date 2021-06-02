Новую школу на 825 мест во Фрязине достроят в 2021 году

Строительная готовность школы во Фрязине превысила 60%. Ее откроют в четвертом микрорайоне в этом году, а учиться здесь будут 825 ребят. Работы проводят в рамках президентского проекта «Образование».

Как рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, на площадке постоянно трудятся около 140 рабочих. Они уже занимаются обустройством кровли и фасада.

Кроме того, приступили к отделке помещений, монтажу лифтов, инженерных сетей. Вместе с тем ведут поставку оборудования.

Продолжаются работы по отделке помещений, монтажу лифтов и инженерных сетей, а также благоустройству прилегающей территории Владимир Локтев.

Современный корпус возвысится на три этажа. Внутри откроют лаборатории, библиотеку, актовый и спортивный залы, кружки, столовую.

Во внутреннем дворике обустроят спортивное пространство со стадионом и беговыми дорожками, детскими площадками.

Причем уличной инфраструктурой смогут пользоваться и сами ученики, и жители района. Открытие школы запланировали на 2021 год.